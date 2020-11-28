شكرا لقرائتكم خبر عن «العشري»: الجيش يجهز مفاجأة للزمالك فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي طلائع الجيش، حالة الطوارىء القصوي داخل الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

وكشف طارق العشري ـنه يجهز مفاجاة للزمالك من خلال اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي مؤخرُا، وهم حسين السيد وعمرو مرعى والمالى إبراهيما كونيه وحسن مجدى والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال بجانب استمرار إعارة ناصر منسى وإسلام محارب.