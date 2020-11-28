شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل «الوحش» عن العودة لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، سبعة أيام، لعودة عمر الوحش، للتدريبات الجماعية للفريق.

وتعرض «الوحش»، للإصابة بشد من الدرجة الأولي في العضلة الخلفية، أدت إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية طوال الفترة المنقضية.

ويواصل «الوحش» التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري المقبلة.