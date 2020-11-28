شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي والزمالك بعد قمة القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، النادي الأهلي ومجلس إدارته، وفريق الكرة، وجماهير النادي، بالفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، على أن اللقب فخر لمصر متمنيًا التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية.
وأكد «فتحي» أن الزمالك قدم مباراة رائعة ومتمنيًا له التوفيق فيما هو قادم من بطولات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يهنئ الأهلي والزمالك بعد قمة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.