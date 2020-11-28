شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعلن عن تأجيل 3 مباريات للأهلي بسبب مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، نهاية الدوري المحلي الممتاز في الموسم الجديد (2020-2021) منتصف أغسطس.

وقال مرزوق في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمقر اتحاد الكرة بعد اجتماع مع مديري الكرة بالأندية للتنسيق للموسم الجديد «الدوري سينطلق 11 ديسمبر المقبل، ضغط المباريات طبيعي، كل الفرق ستلعب مباراة كل 3 أيام بسبب ضيق الوقت».

وأضاف: «الأهلي سيتم تأجيل 3 مباريات له في فترة مشاركته بمونديال الأندية في الفترة بين 1 إلى 11 فبراير، أي فريق سيخوض مباريات إفريقية أو عربية سيلعب مباراة بالدوري أو الكأس قبلها بـ 3 أيام أو بعدها بنفس المدة لو اللقاء في مصر، وستزيد المدة إلى 4 أيام حال السفر خارج مصر».

وشدد مرزوق على عدم تأجيل أي مباراة لأي فريق مهما كانت الظروف للحفاظ على انتظام الدوري، موضحًا أن مدة التأجيل ستزيد إلى 6 أيام للفريق الذي يتأهل لنصف نهائي أو نهائي بطولة عربية أو إفريقية.

ونوه: «الدوري مستمر أثناء الأوليمبياد وتجمعات المنتخب الأوليمبي، أعلم أن هناك اعتراضا رسميا من إنبي، لكن بقية الأندية وافقت على الأمر وهو محسوم ولن نتراجع عنه».

وتابع: «دور الـ 32 بكأس مصر سيقام بدون الدوليين أثناء فترة التوقف الدولي، ولكن باقي الأدوار ستقام بصورة طبيعية».

وأعلن مرزوق وضع لائحة عقوبات جديدة سيتم إعلانها قبل بداية الموسم وستكون مغلظة، للحد من الاعتراضات داخل أو خارج الملعب والحديث مع الحكام بصورة غير لائقة.

وأكد أنه سيتصدى لظاهرة تأخر انطلاق المباراة، وسيعاقب كل من يساهم في أي تأخير حتى لو كان الحكم، بعقوبات مالية كبرى، موضحًا أن هناك جدولا زمنيا وبرنامجا لأي مباراة سيتم تسليمه للجميع من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.