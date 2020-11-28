شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: فخور بتدريب الأهلي.. وأشكر الخطيب على منحي تلك الفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن فخره الشديد بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ووجه كيفين جونسون الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على منحه فرصة تولي تدريب الفريق، معربًا عن سعادته الشديدة بالوجود مع الفريق، والفوز ببطولة كبيرة مثل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان حريصًا على إعداد اللاعبين بشكل جيد، وخاض الفريق معسكرًا مغلقًا من أجل تجهيز الجميع للمباراة النهائية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.