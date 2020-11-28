شكرا لقرائتكم الأهلى يلعب فى ملعبه والزمالك باستاد القاهرة.. والدورى بلا جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيخوض مبارياته بالدوري الجديد على ملعبه الأهلى والسلام، بينما يلعب الزمالك مبارياته على ستاد القاهرة، ولكن الجبلاية تنتظر الموافقات الأمنية، كما ننتظر حسم مصير ستاد القاهرة المتوقع إغلاقه 30 يوماً.

وقال مازن مرزوق خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى اتحاد الكرة بحضور ممثلين الدورى الممتاز: "مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية بعضها يقام أيام الجمعة والسبت والأحد وهناك مباريات تقام الثلاثاء والأربعاء وبالتالى لم نستطع إعلان جدول الدوري بشكل كامل".

ويضيف رئيس لجنة المسابقات: "وضعت عشرة أسابيع من مسابقة الدوري وانتظر المتأهلين من مصر فى بطولة الكونفدرالية لحسم الأسابيع المقبلة".

وأوضح مازن مرزق، إقامة بطولات الموسم الجديد بدون جماهير، مضيفًا أن بطولة السوبر المصرى ستقام بين الدورين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، مع التأكيد على إقامة بطولات الدورى والكأس المقبلة فى النسخ الجديدة بدون جماهير، وذلك خلال إعلان خريطة الموسم الجديد.

فيما أكد مازن مرزوق خلال اجتماعه مع ممثلى الأندية أنه حال إلغاء مسابقة الدورى للموسم الجديد لأى ظرف، سيشارك فى أفريقيا فرق الموسم المنقضى التى تشارك فى البطولة الحالية بنفس الترتيب وأشار مرزوق إلى أنه حال الاعتراض على الحكام سيتم توقيع عقوبات جديدة، مشددا على أنه لا يجوز لأى إدارى أو مدرب الاعتراض أو التحرك من مكانة على الدكة، وسيتم تطبيق غرامة مالية على من يخالف ذلك.