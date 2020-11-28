شكرا لقرائتكم حسين الشحات: نحقق الحلم ليعود الأهلى للريادة والأجمل أنها بطولة لمؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى حسين الشحات نجم النادى الأهلى بتتويج ناديه بطلا لدورى الابطال الافريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله .... دائما وأبدا تحقق الحلم، الحلم الذى راودنى منذ الطفولة الحلم الافريقى والحصول على البطولة الاغلى فى القارة مع النادى الأهلى .. مبروك لمجلس الادارة ولكل جماهير النادى الأهلى وللجهاز الفنى، وشكرا لكل زملائى مشاعر لا توصف، تعاهدنا سويآ أن نحقق الحلم ليعود المارد الاحمر للريادة كعادته بطلا للقارة بالنجمة التاسعة .... نفرح ونسعد ونطمح فى المزيد،،، والاجمل أنها بطولة لمؤمن زكريا".

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ويحصل النادى الأهلى على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة الذى أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 11 منها، وتعادل فى 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلى فى تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين فى 36 مناسبة.