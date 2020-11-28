جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - تصريح لمديرعام نادي شعب إب

عضولجنة الاحتفال الكرنفالي

الالماز ك / عبدالسلام الغرباني :

لولاهذاالدعم لما أقمنا الاحتفاليه

الخليج 365 : إعلام شعب إب

نيابه عن مجلس الاداره ولاعبي وجماهير النادي

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لداعمين اقامه الاحتفاليه

والذي لولا دعمهم المالي والعيني لما استطاع النادي اقامتها كما يعلم الجميع لازالت مشكلتنا مع الوقف قائمه ولم تحل للان ولم يستلم النادي ايجاراته المستحقه من بدايه ٢٠٢٠ للان

املنا في الله كبير ومن ثم بالاخ وزير الأوقاف ونائبه ومحافظ المحافظه بالحل السريع وإرجاع الحق لاهله لان النادي قادم علي مشاركه في الأنشطة الرياضيه وخاصه كره القدم الي جانب بقيه الالعاب وتدشين الأنشطة الداخليه لبطولات بقيه الالعاب كالسله والطاوله والتايكواندو والكاراتيه والكونغ فو .

اضافه الي الجانب الإنشائي ببناء ملعب خماسي وسباعي معشب للمرحله القادمه والتي تحتاج الي مبالغ كبيره

ورغم اننا الوحيدون في اليمن كنادي سيقوم بالبناء علي حسابه الخاص بعكس انديه اليمن جميعا التي قامت الدوله ممثله بالسلطات المحليه ووزاره الشباب والرياضة باالبناء لها

الآ اننا امام أمر واقع مر واليم بأن نقوم نحن بهذا وحقوقنا معلقه

بالنسبه للاحتفاليه هي عباره عن مهرجان كرنفالي رياضي شبابي كشفي يتخلله استعراض بعض الالعاب القتالية

واقامه مباراه في كره القدم بين قدامي بعض نجوم اليمن مع نجوم قدامى شعب اب

من نجوم اليمن سالم سعيد وعادل السالمي و علي النونو وعبدالاله شريان و فؤاد العماري

ووفي عبدالله ووائل غازي

ومعهم بعض نجوم نادي الاتحاد والشعب

ومن قدامي شعب اب العطاب والضراب والعزي الغرباني وابراهيم الصباحي والحداد والحمامي والسحراني والجاموس والنزيلي وصبره والحبيشي وعادل رضوان عبدالجبار ونشوان عزيز والهجام وعلوان وهشام الورافي وفيصل الحاج وبن رامي

نشكر الداعمين مستشفى الجبلي الذي قدم الملابس الرياضيه لكافه الفرق المشاركه ودعم مالي وعمل كراسي ومظالات للاعبين الاحتياط في ملعب النادي بالظهار بأكثر من مليونين ريال

وللشيخ الرائع عضو مجلس الشرف أحمد الحسيني الذي قدم مبلغ مليون ونصف بواسطة جهد مشكورومتابعة لنجم النادي واحدابنائه المخلصين وصاحب الجهد و الحضور المتواصل الزرياب الدكتورايهاب النزيلي وكذا بقيه الداعمين الذين وفروا والتقديركذلك لعضواللجنة الاعلامية العزيز محمدمزاحم على جهده ومتابعته بشان السكن والتغذية للاعبين الضيوف من خارج المحافظه وكذا موضوع الجوائزو التواصل مع بعض الشركات والجهات المختلفة

ندعو الجماهير اللاعب الجوكر وهو في نادي الشعب لا يعتبر كبقيه الانديه اللاعب رقم ١٢ جمهور شعب اب هو اللاعب رقم ١

هو صانع انجازات العنيد في كل المحافظات

ندعوهم للحضور يوم الاثنين ٣٠ نوفمبر الساعه التاسعه والنصف صباح للمشاركه والتفاعل

وشكرا لكل العاملين في اللجان ومساهمتهم في الإعداد والتهيئه والدور البارز للجنه الاعلاميه

مع التنويه

اننا تواصلنا مع بعض النجوم والذين اعتذرو ابسبب ارتباطهم بنفس اليوم بمشاركات محليه بمحافظاتهم كلاعبي انديه عدن وتعز وصنعاء وحضرموت

نوفل أمين وعصام دريبان وعادل التام وعيدروس احمدحسن وانور عاشور ومحمد عياش وعبده الإدريسي

وشرف محفوظ والعفرور