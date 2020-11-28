شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إقامة بطولات الموسم الجديد بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة بطولات الموسم الجديد بدون جماهير، مضيفًا أن بطولة السوبر المصرى ستقام بين الدورين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، مع التأكيد على إقامة بطولات الدورى والكأس المقبلة فى النسخ الجديدة بدون جماهير، وذلك خلال إعلان خريطة الموسم الجديد.

فيما أكد مازن مرزوق خلال اجتماعه مع ممثلى الأندية أنه حال إلغاء مسابقة الدورى للموسم الجديد لأى ظرف، سيشارك فى أفريقيا فرق الموسم المنقضى التى تشارك فى البطولة الحالية بنفس الترتيب، وأشار مرزوق إلى أنه حال الاعتراض على الحكام سيتم توقيع عقوبات جديدة، مشددا على أنه لا يجوز لأى إدارى أو مدرب الاعتراض أو التحرك من مكانة على الدكة، وسيتم تطبيق غرامة مالية على من يخالف ذلك.

وتوافد ممثلو أندية الدورى الممتاز إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل للاجتماع مع مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذى سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات المعدلة التى سيتم تطبيقها فى الدورى، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.

ومن أبرز الحضور سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادى الأهلى وإبراهيم حسن ممثلا عن نادى الاتحاد السكندرى ووليد مهدى ممثلا عن بيراميدز.

وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل ستتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات "مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط، وأضاف مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.