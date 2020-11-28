شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عقوبات تأخر سداد الغرامات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موقف التأخر الأندية فى سداد الغرامات التى يتم توقيعها على اللاعبين والأندية فى الموسم الجديد، مؤكدا أنه حال عدم الالتزام بتسديدها فى موعد أقصاه أسبوعين ستتم مضاعفتها، وحال عدم سدادها بعد شهر سيتم خصم نقطة كل ماتش، وحال انتهاء الموسم دون دفعها سيتم منع النادى من القيد فى الموسم الجديد. وقال مازن مرزوق خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى اتحاد الكرة بحضور ممثلين الدورى الممتاز: "الأندية بتدفع ملايين فى اللاعبين وبالتالى عليها أن تلتزم بسداد قيمة العقوبات. وأعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى المقبلة بسبب انشغال المارد الأحمر بمباراته مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى لقاء السوبر الأفريقى عقب تتويج المارد الأحمر بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه. وقال مازن مرزوق فى اجتماع لجنة المسابقات مع أندية الدورى المقام حالياً فى اتحاد الكرة "إن جميع المجالات الأخرى فى الدولة تتقدم بشكل مميز وبالتالى كرة القدم فى طريقها للتطوير ونعمل على ذلك". وأضاف "كنت أضع جدولين للدورى حال تتويج الأهلى أو تتويج الزمالك وأرسلنا الجدولين للجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة". وتابع "الأهلى سيلعب مباراته الأولى فى الدورى مع مصر المقاصة بشكل عادى بينما سيتم تأجيل مباراته مع غزل المحلة لانشغاله فى نفس التوقيت بمواجهة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الأفريقى". وحضر سيد عبد الحفيظ وأحمد زاهر مديرى الكرة فى الأهلى والزمالك اجتماع اتحاد الكرة بممثلي الأندية اليوم فى مقر الجبلاية.

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