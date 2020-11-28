الامارات | ميسي يبلغ أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة بقراره النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يبلغ أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة بقراره النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" اليوم عن أن نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم أموره في ما يتعلق بمستقبله مع فريق برشلونة. وقالت إن القرار جاء مفاجئا بعد أن أكدت صحفية مقربة من النجم الإسباني أن ميسي، وخلال تواصل تم بينه وبين أبرز مرشح لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، أخبر الأخير بأنه سيبقى في برشلونة، ولن يغادره في صيف 2021، كما كان متوقعا.

ويذكر أن الانتخابات على رئاسة النادي ستقام يناير المقبل، ويعتبر لابورتا، الرئيس السابق الأبرز على الإطلاق حيث يحظى بشعبية كبيرة بكاتالونيا، بجانب أنه يعتبرز أبرز من صنع الفترة الذهبية لبرشلونة حين قاده خلال الفترة المميزة بين 2008 و2012.

وكان ميسي قد قرر مغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن تمسك الرئيس المستقيل جوزيف بارتوميو ببقائه، ومتسلحا بالشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، دفع ميسي مرغما للبقاء، رغم الاهتمام الكبير من نادي مان سيتي. ورغم أن عقد ميسي ينتهي في صيف 2021، وبإمكانه الرحيل مجانا وقتها، إلا أن الخبر الجديد شكل مفاجئة سارة لكل عشاق برشلونة. وما يزيد قوة هذا الخبر، تصريح أخير لزميل ميسي جيرار بيكيه، الذي أكد أن النجم الأرجنتيني سيبقى لفترة طويلة جدا مع برشلونة.

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