شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف موقف عودة الجماهير بعد نجاح مبادرة «نبذ التعصب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير هي متعة كرة القدم الحقيقية في جميع الألعاب وتحديدًا في كرة القدم التي تعد اللعبه الشعبية الاولى في مصر.
وأوضح أن ظروف كورونا والخوف من الإصابات أحد أسباب التراجع عن حضور جماهير لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكشف وزير الرياضة أن الفترة المقبلة قد تشهد دراسة وإمكانية عودة الجماهير بعد نجاح مبادرة «نبذ التعصب» في مباراة بحجم ديربي الأهلي والزمالك وخروجها بهذا الشكل المشرف، مشيرًا إلى أن المنافسات المقبلة في كرة القدم ومونديال اليد قد تشهد عودة بعض الجماهير بشكل تدريجي شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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