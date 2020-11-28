شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل مواجهة «الطلائع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، رفع المعدلات التدريبية للمجموعة التي لم تشارك امام الأهلي، في النهائي الافريقي تحسباً للإعتماد على اياً منهما خلال مواجهة الطلائع.

ويلتقي الزمالك، مع طلائع الجيش، «الثلاثاء»، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وحدد باتشيكو، تدريبات استشفائية، والنزول بالأحمال للمجموعة التي شاركت امام الاهلي، لتفادي تعرض اياً منهم للإصابة، وحرمان الفريق من جهوده خلال الفترة المقبلة.