اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني التهنئة للأهلي بعد الفوز بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة التاسعة والتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة ‏في تاريخه.‏ وكان الأهلي قد حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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