شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ «الونش» و«جمعة» و«أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة، مسحة جديدة، الأحد، لتحديد موقفهم من المشاركة أمام طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء، على أرض ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وغاب الثلاثي عن المشاركة أمام الأهلي، بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.