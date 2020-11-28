شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ «الونش» و«جمعة» و«أوباما» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة، مسحة جديدة، الأحد، لتحديد موقفهم من المشاركة أمام طلائع الجيش.
ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء، على أرض ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
وغاب الثلاثي عن المشاركة أمام الأهلي، بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر مسحة جديدة لـ «الونش» و«جمعة» و«أوباما» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.