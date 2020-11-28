شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يكشف موعد وصولة للقاهرة لملاقاة الأهلي فى السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نهضة بركان المغربي، عن موعد وصولة إلى القاهرة، استعدادا لملاقاة النادي الأهلى في كأس السوبر الأفريقية والتي ستجمع بين بطلى دورى الأبطال والكونفدرالية والمقرر له 10 ديسمبر المقبل بستاد القاهرة .

وبحسب طارق السكتيوي المدير الفني للفريق أنه يدرس السفر إلى القاهرة بوقت مبكر للمباراة من أجل التعود على اجاوء القاهرة، وتابع: حددنا موعدنا مبدأيا وهو 6 ديسمبر للسفر لخوض معسكر مغلق بالقاهرة يستمر حتى موعد اقامة المباراة .