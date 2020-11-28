شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «باتشيكو» للاعبيه بعد خسارة اللقب الأفريقي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد جايمي باتشيكو، جلسة مع لاعبيه عقب مباراة الاهلي، وطالبهم خلالها بغلق الملف الافريقي، خصوصًا وان مباريات كرة القدم لابد لها من فائز وخاسر.
وشدد «باتشيكو»، على لاعبيه، أنهم قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم خلال الموسم الحالي، ولولا معاندة الحظ لهم في أكثر من كرة، لتغيرت النتيجة تمامًا.
وطالب «باتشيكو» لاعبيه بالتعامل مع الأمر بمنطق احترافي من الدرجة الاولي، وغلق الصفحة الأفريقية، والتركيز في مباراة الكأس المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، ومحاولة تحقيق الفوز بها، والصعود للمباراة النهائية، وتحقيق الفوز بالكأس.
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