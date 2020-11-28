شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة برايتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة برايتون المنتظر انطلاقها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيلة الريدز التي جاءت كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: ويليامز، فيليبس، فابينيو، روبيرتسون.
الوسط: ميلنر، فينالدوم، مينامينو.
الهجوم: جوتا، صلاح، فيرمينو.
البدلاء: أدريان، ماني، هندرسون، جونز، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز.
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