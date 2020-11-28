شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس فوتبول: «موسيماني» تميمة حظ الأهلي.. وعد فأوفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تفوت مجلة فرانس فوتبول مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وفردت إحدى صفحاتها على موقعها لتتحدث عن مباراة النهائي بين الاهلي والزمالك حيث قالت ان المدير الفني الجنوب أفريقي جاء إلى القاهرة وانتزع للأهلي لقبه القاري التاسع، بعد نهائي رائع ومذهل أمام الزمالك (2-1).

وقالت المجلة الفرنسية الشهيرة: «جاء ورأى وانتصر. حيث كان بيتسو موسيماني الأسبوع الماضي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والخمسين، قد أغوى مجلس إدارة الأهلي القاهرة منذ اليوم الذي كان فيه على رأس صن داونز في بريتوريا عندما أوقع الاهلي 5-0 وهو استهزاء رهيب، دفع محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تقديم فرصة لمدرب جنوب أفريقي معروف بحسه التكتيكي القوي وإدارته الجيدة للفريق».

وأضافت: «وفي ليلة الجمعة في القاهرة، ربما اعتقد موسيماني للحظة أن الكأس ستهرب منه في «دربي القرن». هذا اللقب التاسع الذي توقعه ملايين المشجعين منذ اللقب الأخير في 2013، حيث كان قد وعد ناديه، وها هو قد حافظ على وعده.. بعد هدف مبكر للاعب الوسط الدولي عمرو السولية بعد ركلة ركنية من على معلول، سهل الأهلي هذا الأمر، لكن هذا الهدف كان له رد قوي من الزمالك، الذي عاد بسرعة وعادل النتيجة بضربة من أسطورته شيكابالا البالغ من العمر 34 عامًا، وارتجف الأهلي بعد أن اهتز شباكه من قبل الخصم بهذا الهدف«.



وتابعت: «في الشوط الثاني، حظي كل فريق بفرصة قوية، الشحات في الدقيقة 54 للأهلي وزيزو للزمالك بعدها بعشر دقائق. مع مرور الوقت، ظهر التعب، وظهرت التشنجات الأولى. هل اعتقد موسيماني أن فريقه سيضطر للعب الوقت الإضافي؟ إنه ليس من النوع الذي يستسلم، ومن المؤكد أنه أعطى تعليماته لفريقه لبذل جهد أخير، وسمعه مجدي أفشة على وجه الخصوص، ووصل لاعب الوسط المهاجم الصغير إلى المرمي، حيث وجدت تسديدته شباك أبوجبل في الدقيقة 86 لتصبح النتيجة (2-1). لينتشي لاعبي الاهلي ويقتربوا من وقت الخلاص».

واختتمت المجلة: «الأهلي رغم الدقائق الست من الوقت الإضافي، لم يضيع لقبه الأفريقي التاسع ومدربه موسيماني، يجلب الحظ للنادي الذي لم يخسر معه حتى الآن منذ 30 سبتمبر: 7 انتصارات وتعادل، نحن نسمي ذلك بالكفاءة، ومن المؤكد أنه سوف يحصد ألقاب أخرى الفترة القادمة».