شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يطمع في نقاط العين والان مع التفاصيل
يدخل فريق العين هذا اللقاء بنشوة تحقيقه الفوز الأول له في دوري المحترفين في الجولة الماضية وحصوله على أول 3 نقاط، ويتميز الفريق بقدرته التهديفية إذ أحرز مهاجموه 8 أهداف، ويُعاب عليه الضعف الدفاعي وقلة الخبرة، إذ تلقت شباكه 11 هدفاً وخسر بالأربعة في لقاءين من اللقاءات الـ4 التي خسرها.
أما فريق الرائد فإنه يدخل هذا اللقاء بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق، إذ حقق 3 انتصارات وتعادلاً وخسارة وحيدة محتلاً المركز الـ4 وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، ويملك الفريق قوة هجومية، إذ تمكن من هز شباك خصومه 11 مرة، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف، ويطمع الفريق من خلال لقاء الليلة في تحقيق الفوز ومواصلة منافسته على مراكز القمة.
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