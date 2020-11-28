شكرا لقرائتكم رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى مع غزل المحلة بسبب السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الاهلى وغزل المحلة فى الاسبوع الثانى لبطولة الدوري المقبلة بسبب انشغال المارد الاحمر بمباراته مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية بلقاء السوبر الافريقى عقب تتويج المارد الاحمر بطلا لدوري الابطال الافريقى للمرة التاسعة فى تاريخه. وقال مازن مرزوق فى اجتماع لجنة المسابقات مع أندية الدوري المقام حالياً فى اتحاد الكرة :" ان جميع المجالات الاخري في الدولة تتقدم بشكل مميز وبالتالي كرة القدم في طريقها للتطوير ونعمل علي ذلك" وأضاف :" كنت أضع جدولين للدوري فى حالة تتويج الأهلى أو تتويج الزمالك وأرسلنا الجدولين للجهات الامنية للحصول على الموافقات اللازمة" وتابع :" الاهلى سيلعب مباراته الاول فى الدوري مع مصر المقاصة بشكل عادى بينما سيتم تأجيل مباراته مع غزل المحلة لانشغاله فى نفس التوقيت بمواجهة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية على لقب السوبر الافريقى". وحضر سيد عبد الحفيظ وأحمد زاهر مديري الكرة في الأهلي والزمالك اجتماع اتحاد الكرة بممثلي الأندية اليوم في مقر الجبلاية. يعقد مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا في الوقت الحالي مع مديري الكرة في الأندية في حضور مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد. ويحرص مرزوق على الاجتماع مع مسؤولي الأندية من أجل شرح نظام الدوري في الموسم الجديد والتعريف بشروط المسابقة. ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا بعد نهاية الاجتماع لشرح تفاصيل ما جاء في الاجتماع لوسائل الإعلام.

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