شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: التغييرات الخمسة مستمرة وحال تعطل الفار سيستكمل اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، استمرار اجراء خمسة تغييرات فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد.

وقال مازوق مرزوق فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر الجبلاية ويحضره ممثلو أندية الدورى الممتاز: "التغييرات مستمرة فى الموسم الجديد بواقع خمسة تغييرات لكل فريق، وسيتواجد على دكة البدلاء تسعة لاعبين وسبعة من أعضاء الجهاز الفنى لكل فريق".

وتابع رئيس لجنة المسابقات: "سوف يكون هناك مراقب طبى فى كل مباراة، وستكون هناك كرة موحدة فى الدورى.

وقال مازن: فى حال تعطل تقنية الفار فى أى مباراة سوف يتم استكمال اللقاء بشكل عادى دون أى اعتراض من أى من الطرفين .

وعن موقف تأخر الأندية فى سداد الغرامات التى يتم توقيعها على اللاعبين والأندية فى الموسم الجديد، قال: إنه فى حالة عدم الالتزام بتسديدها فى موعد أقصاه أسبوعين سيتم مضاعفتها وفى حالة عدم سدادها بعد شهر سيتم خصم نقطة كل مباراة وفى حالة انتهاء الموسم دون دفعها سيتم منع النادى من القيد فى الموسم الجديد.

وقال مازن مرزوق: " لأندية بتدفع ملايين فى اللاعبين وبالتالى عليها أن تلتزم بسداد قيمة العقوبات".

أوضح رئيس لجنة المسابقات: أن قمصان اللاعبين المقيدين بقوائم الفرق المختلفة فى الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد ستكون من 1 إلى 30 ورفض طلب بعض الأندية التى طالبت أن يختار لاعبيها الأرقام دون التقيد بالرقم من 1 إلى 30 وهو ما رفضه اتحاد الكرة حيث لن يسمح بالأرقام فوق الـ30 إلا للاعبين المقيدين فى قوائم الناشئين.