شكرا لقرائتكم على معلول عن التاسعة: كنا قد ثقة الجماهير العريقة إلى دائما واقفين ورانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب تونس، جماهير القلعة الحمراء، على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى، عقب الفوزعلى الزمالك فى نهائى بطولة أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى. وكتب معلول عبر حسابه الشخصى على انستجرام: مبروك للنادى الأهلى الكاس الافريقية التاسعة مبروك للجهاز الادارى والفنى وكل اللاعيبة الرجالة !! الحمدلله كنا قد ثقة الجماهير العريقة إلى دائما واقفين ورانا وكنا عند الوعد. وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الأفريقية 15 مرة بواقع 9 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال تسعة مرات. يملك الأهلى الرقم القياسى على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم فى القارة السمراء برصيد تسعة تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، و2020 يليه الزمالك فى المركز الثانى (5 ألقاب).

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