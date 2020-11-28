شكرا لقرائتكم 60 ألف جنيه مكافأة كل لاعب بالأهلى على مباراة نهائي أفريقيا فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل كل لاعب فى الأهلى على 60 ألف جنيه مكافأة الفوز فى مباراة الزمالك أمس، الجمعة، بنهائى دور يأبطال أفريقيا فقط، ومن المقرر أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بصرف مكافآت بطولة أفريقيا للاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم إعداد كشف بأسماء ومشاركات اللاعبين فى البطولة الافريقية ليتم تحديد مكافأة كل لاعب ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء فإن مكافأة كل لاعب فى الدور النهائى البطولة تبلغ 60 ألف جنيه فيما بلغت مكافأة الدور نصف النهائى 40 ألف جنيه وسيتم حساب باقى مشاركات اللاعبين فى بطولة أفريقيا التى بدأها المارد الأحمر بمواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان وأنهاها أمس أمام الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادي.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 11 منها، وتعادل فى 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلى فى تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين فى 36 مناسبة.

على معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلى فى البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلى الأول فى شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فى المباراة التى جمعت الفريقين، فى إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدى للبطولة، وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة، فيما يعد محمد مجدى أفشة صاحب آخر أهداف الأهلى فى البطولة، بعدما نجح فى تدوين هدف الأهلى الثانى فى شباك الزمالك فى المباراة النهائية مساء أمس .

يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح فى تسجيل 6 أهداف، استهلها فى شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربى شاهدة على تسجيله آخر أهدافه فى إياب دور نصف النهائي.

استهل الأهلى مشواره بتخطى عقبة «اطلع برا» بطل جنوب السودان، بالفوز عليه ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز فى الإياب بنتيجة 9-0. التقى الأهلى فى دور الـ32 فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ونجح فى تحقيق الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وفى الإياب فاز بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعده فى دور ثمن النهائي، ما يعرف بمرحلة المجموعات.

لعب الأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب فرق «النجم الساحلى - الهلال السودانى - بلاتنيوم»، ونجح فى حصد 11 نقطة بالفوز فى ثلاث مواجهات الهلال وبلاتنيوم والنجم، والتعادل فى مباراتين أمام الهلال وبلاتنيوم، والخسارة فى مباراة واحدة أمام النجم، ليحتل المركز الثانى فى المجموعة حاجزًا مقعده فى دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

التقى الأهلى صن داونز فى دور الثمانية، وتمكن من تحقيق الفوز فى الذهاب بهدفين دون رد فى القاهرة، وفرض التعادل الإيجابى نفسه على الفريقين بنتيجة 1/1 فى مواجهة الإياب، ليتأهل الأهلى إلى نصف نهائى البطولة، ويضرب موعدًا مع فريق الوداد المغربي.

يتمكن الأهلى من تحقيق الفوز على الوداد فى ذهاب نصف النهائي، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، وفى الإياب كرر فوزه بنتيجة 3-1، ليسجل حضوره فى نهائى البطولة أمام الزمالك.

فى النهائى تمكن الأهلى من معانقة اللقب بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل قبل أن يتعادل الزمالك، ليتمكن محمد مجدى أفشة من تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.