60 ألف جنيه مكافأة كل لاعب بالأهلى على مباراة نهائي أفريقيا فقط

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جدة - عمرو شويل يحصل كل لاعب فى الأهلى على 60 ألف جنيه مكافأة الفوز فى مباراة الزمالك أمس، الجمعة، بنهائى دور يأبطال أفريقيا فقط، ومن المقرر أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بصرف مكافآت بطولة أفريقيا للاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم إعداد كشف بأسماء ومشاركات اللاعبين فى البطولة الافريقية ليتم تحديد مكافأة كل لاعب ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء فإن مكافأة كل لاعب فى الدور النهائى البطولة تبلغ 60 ألف جنيه فيما بلغت مكافأة الدور نصف النهائى 40 ألف جنيه وسيتم حساب باقى مشاركات اللاعبين فى بطولة أفريقيا التى بدأها المارد الأحمر بمواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان وأنهاها أمس أمام الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادي.
الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 11 منها، وتعادل فى 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلى فى تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين فى 36 مناسبة.
على معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلى فى البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلى الأول فى شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فى المباراة التى جمعت الفريقين، فى إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدى للبطولة، وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة، فيما يعد محمد مجدى أفشة صاحب آخر أهداف الأهلى فى البطولة، بعدما نجح فى تدوين هدف الأهلى الثانى فى شباك الزمالك فى المباراة النهائية مساء أمس .
يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح فى تسجيل 6 أهداف، استهلها فى شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربى شاهدة على تسجيله آخر أهدافه فى إياب دور نصف النهائي.
استهل الأهلى مشواره بتخطى عقبة «اطلع برا» بطل جنوب السودان، بالفوز عليه ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز فى الإياب بنتيجة 9-0. التقى الأهلى فى دور الـ32 فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ونجح فى تحقيق الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وفى الإياب فاز بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعده فى دور ثمن النهائي، ما يعرف بمرحلة المجموعات.
لعب الأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب فرق «النجم الساحلى - الهلال السودانى - بلاتنيوم»، ونجح فى حصد 11 نقطة بالفوز فى ثلاث مواجهات الهلال وبلاتنيوم والنجم، والتعادل فى مباراتين أمام الهلال وبلاتنيوم، والخسارة فى مباراة واحدة أمام النجم، ليحتل المركز الثانى فى المجموعة حاجزًا مقعده فى دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
التقى الأهلى صن داونز فى دور الثمانية، وتمكن من تحقيق الفوز فى الذهاب بهدفين دون رد فى القاهرة، وفرض التعادل الإيجابى نفسه على الفريقين بنتيجة 1/1 فى مواجهة الإياب، ليتأهل الأهلى إلى نصف نهائى البطولة، ويضرب موعدًا مع فريق الوداد المغربي.
يتمكن الأهلى من تحقيق الفوز على الوداد فى ذهاب نصف النهائي، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، وفى الإياب كرر فوزه بنتيجة 3-1، ليسجل حضوره فى نهائى البطولة أمام الزمالك.
فى النهائى تمكن الأهلى من معانقة اللقب بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل قبل أن يتعادل الزمالك، ليتمكن محمد مجدى أفشة من تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.
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