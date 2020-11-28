شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس قيد أحمد فتوح في القائمة قبل مواجهة الجيش بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك والمنتخب الوطنى، من العودة إلى قلعة ميت عقبة، حيث تدرس إدارة النادى قيده فى القائمة البيضاء للموسم الجديد خلال الفترة الحالية، قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع بين الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر.

وحصل فتوح على راحة سلبية عقب المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى توجو، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة، على أن يخطره الجهاز الإدارى للزمالك بالانضمام إلى تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.