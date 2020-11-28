شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الأولمبية الخليجية» يعقد اجتماعه الـ90 الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الأحد أعمال الاجتماع الـ90 التحضيري للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

ويفتتح الاجتماع محمد بن سلَيم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية لكون الإمارات هي دولة الرئاسة للدورة الحالية، وسوف تجري مناقشة البيان الختامي وإعلان الرياض لقمة المجلس الأعلى في الدورة (40)، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) المتعلق باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، خاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي، والاطلاع على مستجدات العمل بشأن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، وتقارير لجنة التنسيق والمتابعة، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، ودورة الألعاب الافتراضية.

كما يعقد بعد غد الاجتماع الثاني والثلاثون لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي.

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