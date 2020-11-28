بعد التتويج بدوري الأبطال.. خالد محمود طبيب الأهلي يتقدم باستقالته

ذكرت وسائل إعلامية أن خالد محمود طبيب النادي الأهلي قد تقدم باستقالة رسمية من منصبه بعد ساعات من تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن خالد محمود تقدم باستقالته بعد تلقيه عرضاً للعمل في السعودية وبالتحديد داخل النادي الأهلي السعودي.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن خالد محمود تلقى عرضاً من نادي اتحاد جدة السعودي.
وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن مسئولو الأهلي تمسكوا بخالد محمود في ظل عمله المتواصل والدءوب داخل جدران القلعة الحمراء على مدار سنوات، إلا أنه تمت الموافقة على رحيله لكون الأمر في مصلحته في الوقت الذي أكد مسئولو الأهلي أن باب النادى مفتوح أمامه في أي وقت حال عودته.
وأمس الجمعة، توّج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
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