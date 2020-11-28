شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوجه الشكر للسفير المصرى على تذليل العقبات للبعثة فى رحلة جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ورئيس بعثة الفريق الذي يخوض اليوم مباراة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التي ستقام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على شكره للدولة المصرية الممثلة في السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، الذي سهل من مهمة فريق المقاولون العرب المتواجد في جيبوتي استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

وأضاف رئيس نادي المقاولون العرب، أن السفير المصرى فى جيبوتي يدعم البعثة المصرية للمقاولون العرب منذ اللحظة الأولى لقدومها إلى جيبوتي وساعد الفريق كثيرا، قائلا : «كل الشكر إلى الدولة المصرية والسفير المصري».

وأشار محسن صلاح، إلى أنه عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعد عودة الفريق إلى المنافسات الإفريقية عقب غياب استمر 15 عاما، مطالبا منهم تقديم صورة مشرفة للفريق في الدول الإفريقية.

من جانبه، قال السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، إن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية في دولة جيبوتي لاعتبارات كثيرة من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي. وكشف أنه بعد إعلان تواجد فريق المقاولون العرب في جيبوتي، شعر الجميع بالفرحة لمشاهدة فريق مصري عريق وكبير وسوف يواصل انتصاراته واستعادة الأمجاد مع وجود المهندس محسن صلاح رئيسا للنادي.

كما أجرى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اتصالا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يخوض مواجهة اليوم أمام ارتا سولار بطل جيبوتي للاطمئنان على البعثة، خاصة أنه كان مرتبطا برحلة عمل خارج مصر ولم يستطع اللحاق بالبعثة.

وتحدث فتحي مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس البعثة حول الأجواء في جيبوتي ومدى التركيز والحماس في البعثة.

ويتابع المشرف على الكرة البعثة باتصالات مستمرة منذ وصولها إلى جيبوتي وحرص على تحفيز اللاعبين.