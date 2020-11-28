شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول بعد التتويج الأفريقى: كل اللاعيبة رجالة ومبروك للجماهير العريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب تونس، جماهير القلعة الحمراء، على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى، عقب الفوز على الزمالك فى نهائى بطولة أفريقيا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وكتب معلول عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: مبروك للنادى الأهلى الكأس الأفريقية التاسعة مبروك للجهاز الإدارى والفنى وكل اللاعيبة الرجالة !! الحمد لله كنا قد ثقة الجماهير العريقة اللى دائما واقفين ورانا وكنا عند الوعد".



على معلول

وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الأفريقية 15 مرة بواقع 9 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال تسعة مرات.

يملك الأهلى الرقم القياسى على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم فى القارة السمراء برصيد تسعة تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، و2020 يليه الزمالك في المركز الثانى (5 ألقاب).

ونلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين فى البطولة القارية الأولى للأندية:

1969 الإسماعيلي

1982 الأهلي

1984 الزمالك

1986 الزمالك

1987 الأهلي

1993 الزمالك

1996 الزمالك

2001 الأهلي

2002 الزمالك

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2008 الأهلي

2012 الأهلي

2013 الأهلي

2020 الأهلى