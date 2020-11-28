شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة رجعت الجزيرة.. شاهد لحظة احتفال أعضاء مجلس إدارة الأهلى بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، بمجموعة صور تظهر احتفالات أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد تحقيق البطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخ النادى بعد الفوز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على نادى الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، معلقا على الصور "الأميرة السمراء رجعت قلعة الجزيرة.. نفكر فى السوبر الأفريقى وكأس العالم للأندية بقى".



محمد الجارحي



مجلس ادارة الاهلي



محمد الجارحي وكأس البطولة



رانيا علواني ومحمد الجارحى

فيما احتفلت رانيا علواني عضوة مجلس إدارة الأهلي بالفوز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صور من احتفالاتها مع الجمهور في استاد القاهرة، وصور أخرى داخل سيارتها، معلقة عليها "التاسعة الحمد لله".



رانيا علواني



رانياا علواني



صورة أخري

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.