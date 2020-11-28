شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحادات الأفريقية يشيد بمبادرة "لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية الاتحادات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، بمبادرة "لا للتعصب" التي أنتجتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والتي أتت ثمارها فى مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا "نهائي القرن" التي فاز فيها الأهلى على غريمه الزمالك بنتيجة 2-1، ليلة أمس الجمعة، حيث رأينا كيف خرجت المباراة النارية إلى بر الأمان وسادها الروح الرياضية بين قطبى الكرة المصرية.

أرسل اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الاوكسا"، برقية تهنئة وشكر إلى وزير الشباب والرياضة، جاء فيها، "نهنئكم معالي الوزير المحترم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجمهورية مصر العربية علي صدق وعدكم بالفعل كعيد للكرة المصرية الأفريقية في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي أقيم بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، فشكرا لمصر حكومة وشعبا وأنديتها الكبيرة وهذا المظهر والأداء المشرف لمصر أفريقيا، وحرصكم وزير الرياضة وأجهزة الدولة علي هذا الأثر الرياضي للقاء غير مسبوق بين أكبر ناديين في تاريخ كرة القدم من بلد واحدة، وأن هذا ليس بالجديد علي مصر التي نظمت أجمل وأرقي وأكبر نهائي كأس للأمم الأفريقية لكرة القدم الأخيرة، مبروك لمصر أفريقيا، ونحن فخورين بما قدمته مصر من بصمة للرياضة الأفريقية بل والعالم، مع تمنياتنا بالمزيد من النجاحات الأفريقية المصرية".

وكان لاعبو الأهلى والزمالك التزموا بمبادرة "لا للتعصب" في مباراة الأمس، وقاموا بالنزول لأرض الملعب والتصوير مع بعض وذلك قبل دقائق قليلة من إقامة المباراة بينهما باستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا في إطار الحملة التي انتجتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة اللدكتور أشرف صبحى .