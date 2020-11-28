الزمالك يقيد المثلوثى وينضم للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى مسئولو الزمالك، خلال الأيام الحالية، إجراءات قيد التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن الجديد للفريق، قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، وخضع المثلوثى خلال الفترة الماضية لبرنامج خاص خارج النادى من أجل تجهيزه على الصعيد البدنى على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الطلائع بعد ضمه فى صفقة انتقال حر.

وتواجد حمزة المثلوثى فى أول ظهور له مع الزمالك فى مدرجات استاد القاهرة الدولى بالأمس، لدعم الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى نهائى البطولة الأفريقية الذى جمع الفريقان فى ستاد القاهرة الدولى وقدم الأبيض مباراة كبيرة رغم الخسارة.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.