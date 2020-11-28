15 لقبا مصريا لدورى الأبطال.. الأهلى فى الصدارة والزمالك وصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوج فريق الكرة بالنادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، إثر تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية للمسابقة.
محمد مجدى قفشة أحرز هدف الفوز الثمين بتسديدة قوية ورائعة قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بـ3 دقائق، وقبله كان عمرو السولية قد افتتح التسجيل لبطل القرن فى أفريقيا وعادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة للزمالك قبل انتهاء الشوط الأول.
وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الأفريقية 15 مرة بواقع 9 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال تسعة مرات.
يملك الأهلى الرقم القياسى على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم فى القارة السمراء برصيد تسعة تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، و2020 يليه الزمالك في المركز الثانى (5 ألقاب).
ونلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين فى البطولة القارية الأولى للأندية:
1969 الإسماعيلي
1982 الأهلي
1984 الزمالك
1986 الزمالك
1987 الأهلي
1993 الزمالك
1996 الزمالك
2001 الأهلي
2002 الزمالك
2005 الأهلي
2006 الأهلي
2008 الأهلي
2012 الأهلي
2013 الأهلي
2020 الأهلى
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