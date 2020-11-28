شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لقبا مصريا لدورى الأبطال.. الأهلى فى الصدارة والزمالك وصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوج فريق الكرة بالنادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، إثر تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية للمسابقة.

محمد مجدى قفشة أحرز هدف الفوز الثمين بتسديدة قوية ورائعة قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة بـ3 دقائق، وقبله كان عمرو السولية قد افتتح التسجيل لبطل القرن فى أفريقيا وعادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة للزمالك قبل انتهاء الشوط الأول.

وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الأفريقية 15 مرة بواقع 9 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال تسعة مرات.

يملك الأهلى الرقم القياسى على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم فى القارة السمراء برصيد تسعة تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، و2020 يليه الزمالك في المركز الثانى (5 ألقاب).

ونلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين فى البطولة القارية الأولى للأندية:

1969 الإسماعيلي

1982 الأهلي

1984 الزمالك

1986 الزمالك

1987 الأهلي

1993 الزمالك

1996 الزمالك

2001 الأهلي

2002 الزمالك

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2008 الأهلي

2012 الأهلي

2013 الأهلي

2020 الأهلى