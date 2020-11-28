شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يضم 24 لاعباً فى معسكر الاتحاد لمواجهة الأهلى وعاشور خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر إلى القاهرة، والدخول فى معسكر مغلق ابتداء من اليوم السبت، وحتى موعد مباراة الأهلى والمقرر لها الثلاثاء المقبل فى قبل نهائى كأس مصر.

واصطحب العميد 24 لاعباً فى معسكر الاتحاد وهم: عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

وتأكد غياب حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى، ولم يتحدد مصير هشام محمد حتى الآن حيث انقطع اللاعب عن التدريبات منذ 4 أيام وهناك مفاوضات لرحيل اللاعب عن الفريق.

فى سياق آخر، منح‏ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد ‏انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة بفوز الفريق ‏بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال أفريقيا.‏

وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل.‏ وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ‏للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 ‏وحتى 11 فبراير من العام المقبل.‏

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.