صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون. ويتقاسم ليفربول صدارة بريميرليج مع توتنهام هوتسبر، برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق برايتون في المركز 16 برصيد 9 نقاط. ويتكون تشكيل ليفربول من: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: نيكو ويليامز - ناثانيل فيليبس - فابينيو - أندرو روبيرتسون. خط الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - تاكومي مينامينو. خط الهجوم: ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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