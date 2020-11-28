تعرف على موقف صفقات الأهلي الجديدة من مباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ينتظر الأهلي مواجهة صعبة وحاسمة مع فريق نهضة بركان المغرب على كأس السوبر الأفريقي في المباراة التي من المقرر أن يوم 10 ديسمبر القادم في القاهرة .

وتوج الأهلي ببطولة كأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 2-1 في المباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بداية نوفمبر الجاري زيادة قوائم الأندية في المسابقات القارية بواقع 10 لاعبين لتصبح 40 بدلاً من 30 ويبدأ التطبيق من بداية الموسم الجديد لبطولات الأندية والذي سينطلق ببطولة السوبر.

ويحق للأهلي وفق لوائح الكاف إشراك الصفقات الجديدة والعائين من الإعارة بعد قيدهم في القائمة المحلية.

وتعاقد الأهلي مع المغربي بدر بانون قائد الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب وأحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة وقرر إعادة أكرم توفيق المعار للجونة وصلاح محسن المعار إلى سموحة ومحمد شريف المعار إلي إنبي وينتظر صفقة جديدة الأقرب أن تكون سيرينو نجم صنداونز.

وتألق الموسم المنقضي بدر بانون وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف الذي شارك مع منتخب مصر وسجل فيما قد يكون للأوروجوائي سيرينو دور في حالة إعلان التعاقد معه قبل المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة القيد المحلي إلى الـ30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من الـ19 بسبب مباراة نهائي القرن .