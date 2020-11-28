كهربا: حلمي تحقق وتوّجت بأغلى بطولة في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمود عبد المنعم "كهربا، لاعب الأهلي، سعادته بالتتويج مع ناديه بدوري أبطال أفريقيا على حساب نظيرهم الزمالك.

ونشر "كهربا"، صورة له وهو صغير يحمل بطولة وأخرى من احتفاله باللقب يوم أمس الجمعة، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق:"أنا الأهلي اللي كان و الحاضر الحمد لله حلمي اتحقق و أخذنا أغلى بطولة في حياتي.. ده اليوم اللي سعيت له و بذلت كل ما بوسعي حتى أعود إلى بيتي هنا طفولتي هنا كبرت و من أجله حاربت مبروك لأعظم جمهور في الكون الثالثة شمال حياتي كلها".

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" فيما سجل للزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي لُقب بـ "نهائي القرن".