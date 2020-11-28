تعرف على موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توج الأهلي ببطولة كأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 2-1 في المباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة.
وصعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي توج على حساب نادي بيراميدز ببطولة الكونفيدرالية في أكتوبر الماضي على كأس السوبر.
ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم فإن المباراة ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في القاهرة .
وتبدو الأمور صعبة أمام ستاد القاهرة لاستضافة المباراة بسبب اقتراب موعد زراعة البذرة الشتوية في أرضيته.
وكان من المقرر أن يغلق ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك ولكن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدخل ليتم تأجيل زراعة البذرة الشتوية.
وفي حالة استبعاد ستاد القاهرة فإن ستاد السلام والأهلي هو الأقرب لاستضافة المباراة.
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