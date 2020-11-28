تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، النادي الأهلي على التتويج بنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

ودوّن تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عقب المباراة:"مبروك للأهلي و جمهوره العظيم بالفوز التاسعة الحمدلله الحمدلله".

وكان آل الشيخ قد نشر صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب دقائق من نهاية مباراة نهائي القرن للإحتفال بالبطولة.