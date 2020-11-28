"رسالة فيفا وكلمات الخطيب ومصر فازت".. ماذا قالوا بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز أمام غريمه التقليدي الزمالك، 2-1 بملعب استاد القاهرة الدولي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالأجواء التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز آخر ألقابه لخمسة في البطولة عام 2002.

وحقق الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

مصر فازت

وأثنى صبحي - حسب بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة على "التنافس بين لاعبي القطبين، والروح الرياضية التي كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب"، متمنيا التوفيق للفريقين في البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادي الأهلي بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.

وقال إنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان خروج المباراة بالشكل اللائق الذى يرضى جماهير الكرة المصرية والإفريقية.

وأكد صبحي أن "مصر فازت بقدرتها على تحقيق النجاح الباهر لختام البطولة الإفريقية تأكيداً على القدرة على استضافة وتنظيم كبري البطولات"، مشيراً إلى أن "الأداء الرجولي من جانبي فريقي الزمالك والأهلي أضاف إلى قيمة المباراة التي شهدتها العديد من الدول في صورة عكست مدى تطور كرة القدم الإفريقية بصفة عامة، وكرة القدم المصرية بصفة خاصة".

كلمة الخطيب

وقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري التهنئة لأعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن "التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع"، مشيدًا بـ"الإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي".

وأضاف الخطيب أن "لاعبي الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي".

ووجه محمود الخطيب، "التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك".

وأشاد رئيس الأهلي "بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح القتالية، على مدار المباراة"، وأكد أنه كان على "ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

أحمد فتحي

وحرص أحمد فتحي الظهير الأيمن بنادي بيراميدز علي تهنئة فريقه السابق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد فتحي علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:" مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم اللقب الغالي والبطولة التاسعة".

وانتهي تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي المصري لينضم الي بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي المصري، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رسالة فيفا

وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "الأهلي أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين شغوفين في العالم، يحقق اللقب الإفريقي، أفشة أحرز هدفا قاتلا ضد الغريم التقليدي الزمالك، ليصبح الأهلي بطلًا لإفريقيا برقم قياسي، ويصل إلى البطولة التاسعة في تاريخه، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "تهانينا للنادي الأهلي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية".

تهنئة اتحاد الكرة

وقدم اتحاد الكره المصري التهنئة للنادي الأهلي على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وذكر اتحاد الكره المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة الأبطال الأفريقية للمرة التاسعة ".

تصريحات الوزير

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نهائي دوري أبطال أفريقيا خرج بشكل مشرف بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية : "مبروك للنادي الأهلي الفوز بالبطولة وأهم شيء كانت متواجدة خلال اللقاء هي الروح الرياضية بين اللاعبين".

وتابع: "الأهلي والزمالك شرفوا مصر والفريقان قدما مباراة كبيرة للغاية والتنظيم كان جيدا".

وأوضح أن التنسيق كان دائما بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية.

وأضاف "نسعي لتنظيم مباراة كبيرة في كأس السوبر الأفريقي والتي تجمع بين الاهلي ونهضة بركان المغربي".

الأولمبية المصرية

وحرصت اللجنة الأولمبية المصرية علي تهنئة النادي الأهلي، وذكرت في بيان رسمي لها، أن الفريقين (الأهلي والزمالك) قدما مظهرا مشرفا للكرة المصرية في المباراة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي.

وتمنت اللجنة الأولمبية التوفيق لفريق الزمالك في المواعيد القادمة، مؤكدة في بيانها أن الفريق وصل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

واختتم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الرياضة المصرية هي الفائز من من تلك المباراة، خاصة بتواجد فريقين مصريين في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة.