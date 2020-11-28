الامارات | وفاة لاعب عراقي أثناء مباراة كرة قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب عراقي أثناء مباراة كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الموقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم أمس وفاة لاعب كرة قدم اثناء مباراة فريقه ضمن دوري الدرجة الاولى، نتيجة تعرضه لنوبة قلبية اثناء المباراة.

وذكرت الهيئة في بيان "تعرض لاعب فريق الصليخ سجاد علي الى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى (المستوى الثاني)".

وأضاف البيان "تطلّب نقل اللاعب فورا الى احدى المستشفيات، لكنه فارق الحياة هناك نتيجة نوبة قلبية حسب الفحوصات الطبية". وقررت الهيئة الموقتة اعلان الحداد لثلاثة ايام والوقوف دقيقة صمت تسبق مباريات السبت المقررة ضمن المرحلة الخامسة لبطولة العراق لكرة القدم حدادا على روح اللاعب.

وهذه اول حادثة وفاة للاعب كرة قدم اثناء المباريات في المسابقات الكروية في العراق، بحسب مدير المكتب الاعلامي للهيئة الموقتة يوسف فعل. ونعى رئيس الهيئة المؤقتة اياد بنيان وفاة اللاعب الشاب قائلا "نعزي الأوساط الكروية وعائلة اللاعب الفقيد لرحيل موهبة كروية شابة".

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