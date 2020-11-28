شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة قناة السويس يفوزون بالمركز الأول في كرة الجرس ببارلمبياد الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لفريق الجامعة من ذوى الهمم بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في كرة الجرس، مؤكدًا على دعم الجامعة لأبطالها المتميزين رياضيًا بشكل عام وطلابها من ذوى الهمم بشكل خاص، مشيرًا إلى هذا الإنجاز يضاف إلى بطولات كثيرة حصدها فريق كرة الجرس بالجامعة.

وحرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطلاب مشيرًا أن الفريق حقق فوزًا مستحق على فريق جامعة عين شمس بفارق كبير حيث جاءت النتيجة ١٢ /٥.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن الفريق يضم كل من الطالب عادل عايش فضل والطالب محمود محمد عبدالعزيز والطالب يونس محمود قطب بتأهيل تربوي والطالب محمد عادل عبدالحميد بكلية الآداب الفرقة الرابعة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن هذا الفوز جاء بارلمبياد الجامعات المصرية التي تنظمه وزارة الشباب والرياضة والتى تقام بالإسكندرية ٢٥ إلى ٢٩ نوفمبر لذوى الهمم.

جدير بالذكر أن فريق كرة الجرس بالجامعة يرافقه بالبطولة مسؤولى إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.