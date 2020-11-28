شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشخص الوحيد الذي حمل الألقاب الأفريقية الـ 9 للأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على الشخص الوحيد في النادي الأهلي الذي استطاع حمل الكؤوس الأفريقية الـ 9 في تاريخ النادي، والتي بدأت في عام 1982، وكان آخرها، أمس الجمعة.
وقال الكاف في تغريدته: «قضى عامل غرفة ملابس الأهلي (عم حارث) 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن، حمل دوري أبطال إفريقيا 9 مرات. أكثر من أي شخص في التاريخ».
وكان الأهلي قد توج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، أمس، عقب تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف على ملعب ستاد القاهرة.
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