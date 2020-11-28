الميناء يفوز على الجلاء في تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020 الخليج 365 - عدن حقق فريق الميناء فوزا كاسحا على الجلاء 107 نقاط مقابل 31 نقطة في المباراة، في إطار مباريات الجولة الثالثة في تصفيات البطولة التنشيطية لكرة السلة لأندية عدن، والتي ينظمها اتحاد اللعبة على ملعب نادي الميناء بالتواهي.

و انفرد الميناء بالفوز في الفترات الأربع للمباراة : 34 نقطة مقابل 5 نقاط و 22 نقطة مقابل 5 نقاط و 18مقابل 8 نقاط و 33 نقطة مقابل 3 نقاط . وتتواصل منافسات البطولة غدا بإقامة مباراة تجمع فريقي الشعلة والتلال على نفس الملعب

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