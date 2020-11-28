شكرا لقرائتكم بلدوزر الزمالك .. مصطفى محمد يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 23 لاسيما أنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة.

مصطفى محمد يتمتع ببنيان جسمانى قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير البيضاء تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

مصطفى محمد شق طريقه فى البداية مع مزارع دينا ناشئًا، ليخطو بعدها إلى وادى دجلة، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ليكون عام 2015 فارقًا فى مسيرته بعد اختياره للتواجد مع الفريق الأول رغم عدم بلوغه سن الـ 18 وقتها.

بعد مشاركة ضعيفة مع الزمالك فى موسمه الأول مع الكبار، قرر أن يخرج ليحصل على مشاركة أفضل لينتقل إلى الداخلية موسم 2016 / 2017 ويسجل بقميصه 4 أهداف، بعدها اعير إلى طنطا وسجل 6 أهداف فى 23 مباراة.

كادت مسيرة مصطفى محمد أن تنتهى قبل أن يسطع نجمه، فقد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي، غاب على إثرها لفترة كبيرة عن الملاعب، لكنه عاد أقوى حيث سجل خلال تجربته مع طلائع الجيش 12 هدفا، ليكون بذلك جديرا بالعودة مجددا لصفوف نادى الزمالك.

مصطفى محمد خلال فترة قصيرة أصبح المتحدث الرسمى لخط هجوم الزمالك فهو هداف الفريق فى الموسم الجارى بـ16 هدفا فى كل المسابقات، صاحب الـ22 عاما سجل 16 هدفا فى 43 مباراة بكل المسابقات وصنع 3 آخرين، وشارك 7 مرات كبديل.

وتوج المهاجم الشاب مع الزمالك بثلاثة بطولات هى كأس مصر (2018/2019)، بالإضافة لبطولتى السوبر الإفريقى والمصرى هذا العام.

عرف مصطفى محمد طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر، كما انضم لمنتخب مصر الأول، خلال التوقف الدولى الأخير، حيث لعب فى مباراتى توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

المهاجم الشاب يمتلك كل المقومات التى تجعله مهاجم مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، شرط الاستمرار على نفس الأداء والمستوى فى ظل الأزمة الهجومية التى تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة بعد اعتزال الثنائى عمرو ذكى وعماد متعب.