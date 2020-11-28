شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة: مبروك للأهلى مباراة رائعة والفائز الأكبر بلدنا الحبيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، النادى الأهلى، على تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى مساء أمس، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكتب هانى أبو ريدة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك" مبروك للنادى الأهلى Al Ahly SC الفوز بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه والمرة الـ15 للأندية المصرية. مباراة رائعة والفائز الأكبر هى بلدنا الحبيبة مصر. تحيا مصر".

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقى بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك فى الدقيقة 33، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمى للأهلى كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجايى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة ومروان محسن، ويأتى على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجى ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقى – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفى محمد.