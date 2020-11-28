شكرا لقرائتكم رسميا .. استقالة خالد محمود طبيب الأهلي من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم خالد محمود طبيب النادي الأهلي باستقالة رسمية من منصبه بعد ساعات من فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن خالد محمود تقدم باستقالته بعد تلقيه عرضا للعمل في السعودية وبالتحديد داخل النادي الأهلي السعودى.

وتمسك مسئولو الأهلي بخالد محمود في ظل عمله المتواصل داخل جدران القلعة الحمراء على مدار سنوات إلا أنه تم الموافقة على رحيله لكون الأمر في مصلحته في الوقت الذي أكد مسئولو القلعة الحمراء أن باب النادي مفتوح أمامه في أي وقت حال عودته.