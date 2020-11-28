شكرا لقرائتكم رسميا .. استقالة خالد محمود طبيب الأهلي من منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم خالد محمود طبيب النادي الأهلي باستقالة رسمية من منصبه بعد ساعات من فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2/1.
وأكد مصدر داخل الأهلي أن خالد محمود تقدم باستقالته بعد تلقيه عرضا للعمل في السعودية وبالتحديد داخل النادي الأهلي السعودى.
وتمسك مسئولو الأهلي بخالد محمود في ظل عمله المتواصل داخل جدران القلعة الحمراء على مدار سنوات إلا أنه تم الموافقة على رحيله لكون الأمر في مصلحته في الوقت الذي أكد مسئولو القلعة الحمراء أن باب النادي مفتوح أمامه في أي وقت حال عودته.
واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .
تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. استقالة خالد محمود طبيب الأهلي من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.