شكرا لقرائتكم قرارات زوجة فايلر وموسيمانى تهدى الأهلى الأميرة الأفريقية.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى سماء الساحرة المستديرة يؤمن وكلاء اللاعبين والمدربين أن رغبة اللاعب أو المدرب وحده ليست كافية لتحديد مصيره، ولكن ربما تكون الكلمة الأولى والأخيرة للزوجة لذا باتت هى المدخل الأهم لنجاح أى صفقة، ولا تختلف جنسية الزوجة ما بين إيطالية، ومغربية، وإنجليزية، وأفريقية فالمرأة واحدة فى ذلك المشهد المتكرر.

أى مدينة تفضلها زوجتى.. هل ستوافق على الراتب الجديد.. هل هذه المدينة تناسب عملها الخاص..هكذا يفكر نجوم الكرة الاوربية وأشهر المدربين هناك حيث أثبتت التجربة أن كلمة الزوجة هى الأولى فى تحديد مصير بعض اللاعبين بل والمدربين.

وفى رحلة تتويج الأهلى بطلا لدورى الابطال الافريقى 2020 كانت "المرأة" حاضرة وبقوة فلقد لعبت زوجة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للمارد الأحمر دور البطولة فى رحيله عن القلعة الحمراء وعلى نفس الوتيرة لعبت زوجة بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للأهلى دور البطولة فى دعمه ومساندته من أجل تولى قيادة المارد الأحمر وبالتالى وصوله لمنصة التتويج الافريقية للمرة الثانية فى تاريخه.

فلقد فشلت كل محاولات مسئولو الأهلى للإبقاء على رينيه فايلر وإيجاد حلول لإستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى وتفعيل العقد الجديد إلا أن المدرب السويسرى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعى رغبته فى التواجد بجانب زوجته وإبنه فى سويسرا لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا مؤكداً أن زوجته رفضت إستمراره فى مصر وطالبته بالعودة لسويسرا وهو ما تحقق بالفعل رغم أن فايلر كان على بعد ثلاثة مباريات فقط من إعتلاء عرش أفريقيا ولكنه رحل قبل مواجهة الوداد المغربى وتحديداً فى الأول من أكتوبر الماضى .

وقدم محمود الخطيب رئيس الأهلى عدة عروض للمدرب السويسرى لاستمراره فى تدريب الأهلى حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادى إلا أنه رفض جميع العروض.

وعلى النقيض تماماً دعمت مويرا موسيمانى زوجة ووكيله أعمال بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى زوجها بل ورفضت العودة لبلادها قائلة :"لن أعود سوى بعد تتويج موسيمانى باللقب الافريقى مع الاهلى".

وأضافت زوجة موسيمانى :"زيارتى لمصر تعد الثالثة وليست المرة الأولى، حضرت المرة الأولى أثناء مواجهة الزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا بالقاهرة والمرة الثانية عندما حضرت لبطولة الأمم الإفريقية اثناء تحليل موسميانى للبطولة والأن المرة الثالثة بعدما تولى موسيمانى تدريب الأهلي.

وأوضحت مويرا نحن سعداء بالتواجد فى مصر ونتمنى أن نكون جزءًا من عائلة الأهلى ومتحمسون للسنوات القادمة مع القلعة الحمراء.

وحفر موسيمانى إسمه بذهب فى سجلات الكرة الأهلاوية بعدما قاد المارد الأحمر للتتويج بدورى الابطال الافريقى على حساب غريمه التقليدى الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى على صعيد ثلاثة بطولات نافس على ألقابها.

وأصبح موسيمانى المدير الفنى الثالث الذى يحصد لقب دورى أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، بعد تتويجه باللقب عام 2016، مع صن داونز، على حساب الزمالك.

وكان موسيمانى، قد تولى تدريب فريق الأهلى، قبل شهرين، بعد رحيله عن صن داونز، خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر.

ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهلة للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدورى القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.