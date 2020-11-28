شكرا لقرائتكم كاس العالم للاندية يستقبل الأهلى بعد غياب 7سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كاس العالم للاندية 2021 تشهد عودة فريق النادى الأهلى إلى المشاركة فى كأس العالم للأندية 2021 بعد غياب 7 سنوات، بعد التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه على حساب الزمالك فى المواجهة التى جمعت كلا الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب إستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

كاس العالم للاندية بالمغرب 2013 شهدت اخر مشاركة للأهلى فى كأس العالم للأندية ولم يحقق فيها الفريق الأحرم النتائج المرجوة التى كانت تنتظرها جماهيره وعشاقه وتأمل الجماهير فى أن يكون ظهور الفريق الأحمر في النسخة القادمة لكأس العالم 2021 بصورة أفضل .

أحتفل أعضاء النادى الأهلى داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى في الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة على حساب غريمة التقليدي الزمالك ،حيث فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.‏

منح‏ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد ‏انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق ‏بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.‏

وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل.‏ وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا ‏للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 ‏وحتى 11 فبراير من العام المقبل.‏

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.

وأثنى صبحى على التنافس بين لاعبى القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنياً التوفيق للفريقين فى البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادى الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.