شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى محمد قناص الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ23، حيث إنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 بالقاهرة، ويتمتع قناص الزمالك ببنيان جسماني قوى ولياقة بدنية وقدرات تهديفية عالية، فأصبحت الجماهير البيضاء تشبهه بمهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عمرو زكى، وأطلقوا عليه "البلدوزر الجديد لكرة القدم المصرية".

مصطفى محمد شق طريقه فى البداية مع مزارع دينا ناشئًا، ليخطو بعدها إلى وادى دجلة، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ليكون عام 2015 فارقًا فى مسيرته بعد اختياره للتواجد مع الفريق الأول رغم عدم بلوغه سن الـ 18 وقتها.

بعد مشاركة ضعيفة مع الزمالك فى موسمه الأول مع الكبار، قرر أن يخرج ليحصل على مشاركة أفضل لينتقل إلى الداخلية موسم 2016 / 2017 ويسجل بقميصه 4 أهداف، بعدها أعير إلى طنطا وسجل 6 أهداف فى 23 مباراة.

كادت مسيرة مصطفى محمد أن تنتهى قبل أن يسطع نجمه، فقد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، غاب على إثره لفترة كبيرة عن الملاعب، لكنه عاد أقوى، حيث سجل خلال تجربته مع طلائع الجيش 12 هدفا، ليكون بذلك جديرا بالعودة مجددا لصفوف نادى الزمالك.

مصطفى محمد خلال فترة قصيرة أصبح المتحدث الرسمى لخط هجوم الزمالك فهو هداف الفريق فى الموسم الجارى بـ16 هدفا فى كل المسابقات، صاحب الـ22 عاما سجل 16 هدفا فى 43 مباراة بكل المسابقات وصنع 3 آخرين، وشارك 7 مرات كبديل.

وتوج المهاجم الشاب مع الزمالك بثلاث بطولات هى كأس مصر (2018 / 2019)، بالإضافة لبطولتى السوبر الأفريقى والمصرى هذا العام.

عرف مصطفى محمد طريق الأضواء والشهرة وعالم البطولات حينما قاد المنتخب الأولمبى للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى فى تاريخ الكرة المصرية، فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بتسجيله 4 أهداف وتتويجه بلقب هداف البطولة التى أقيمت فى مصر ، كما انضم لمنتخب مصر الأول، خلال التوقف الدولي الأخير، حيث لعب فى مباراتى توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

المهاجم الشاب يمتلك كل المقومات التي تجعله مهاجم مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، شرط الاستمرار على نفس الأداء والمستوى في ظل الأزمة الهجومية التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة بعد اعتزال الثنائي عمرو زكي وعماد متعب